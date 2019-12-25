В двух кварталах и на улице Дундича модернизируют наружное освещение

В двух кварталах Санкт-Петербурга и на улице Олеко Дундича предполагается провести реконструкцию наружного освещения. Соответствующие закупки разместило ГБУ "Ленсвет".
Помимо улицы Дундича речь идет о двух кварталах (ул. Тельмана - ул. Крыленко - Искровский пр. - Дальневосточный пр., и еще один: ул. Подводника Кузьмина - пр. Народного Ополчения - Дачный пр. - бульв. Новаторов).
Общая стоимость намеченных работ составляет порядка 273 миллионов рублей. Что касается непосредственных планов, то планируется, в частности, установить новые опоры, консоли, а сами светильники будут светодиодными.
Даты завершения принятия заявок для участия во всех трех аукционах – 31 марта.
Как сообщало ранее Piter.tv, в Петербурге появятся катамараны с автономной системой управления.
Фото: Pixabay.com
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