В двух кварталах и на улице Дундича модернизируют наружное освещение

На работы выделяется около 273 миллионов рублей

В двух кварталах Санкт-Петербурга и на улице Олеко Дундича предполагается провести реконструкцию наружного освещения. Соответствующие закупки разместило ГБУ "Ленсвет".

Помимо улицы Дундича речь идет о двух кварталах (ул. Тельмана - ул. Крыленко - Искровский пр. - Дальневосточный пр., и еще один: ул. Подводника Кузьмина - пр. Народного Ополчения - Дачный пр. - бульв. Новаторов).

Общая стоимость намеченных работ составляет порядка 273 миллионов рублей. Что касается непосредственных планов, то планируется, в частности, установить новые опоры, консоли, а сами светильники будут светодиодными.

Даты завершения принятия заявок для участия во всех трех аукционах – 31 марта.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Петербурге появятся катамараны с автономной системой управления.

Фото: Pixabay.com