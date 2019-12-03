В Петербурге появятся катамараны с автономной системой управления

Готовые суда отправят к кронштадтским кадетам.

Средне-Невский судостроительный завод занялся изготовлением безэкипажных катамаранов. Об этом 24 марта рассказал телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу завода.

Суда разрабатывают по заказу Санкт-Петербургского политехнического университета, катамараны будут готовы уже в мае, а финальная сборка пройдет на базе университета. Отмечается, что для питания электродвигателей на каждое судно установят солнечные батареи, также суда оборудуют автономной системой управления. Дополнительно на катамараны могут установить оборудование для забора и анализа проб воды, измерения радиационного уровня и других видов экомониторинга.

Готовые катамараны отправятся к воспитанникам Кронштадтского морского кадетского военного корпуса. Кадеты научатся исследовать Финский залив, управлять судами и изучать робототехнику.

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Фото: ekopower.ru