В двух корпусах проблемного ЖК "Щегловская усадьба" появилась электроэнергия

Для введения в эксплуатацию необходима проверка Госстройнадзора.

В четверг, 16 июля, ПАО "Ленэнерго" организовало подключение электричества к корпусам А2 и А3 проблемного жилого комплекса "Щегловская усадьба" Всеволожского района. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отметим, что долгое время объект считался проблемным. Ситуацию удалось исправить, благодаря содействию комитета по ТЭК. В ближайшее время ЖК предстоит пройти проверку Госстройнадзора, после чего будут составлены заключение о соответствии и необходимые акты.

Другие корпуса – дома Б2, Б3 и Д1-Д4 – начнут возводить в 2020 году.

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Фото: spbhomes.ru