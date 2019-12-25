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В двух корпусах проблемного ЖК "Щегловская усадьба" появилась электроэнергия
Сегодня, 16:57
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lizapoluda

В двух корпусах проблемного ЖК "Щегловская усадьба" появилась электроэнергия

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Для введения в эксплуатацию необходима проверка Госстройнадзора.

В четверг, 16 июля, ПАО "Ленэнерго" организовало подключение электричества к корпусам А2 и А3 проблемного жилого комплекса "Щегловская усадьба" Всеволожского района. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отметим, что долгое время объект считался проблемным. Ситуацию удалось исправить, благодаря содействию комитета по ТЭК.  В ближайшее время ЖК предстоит пройти проверку Госстройнадзора, после чего будут составлены заключение о соответствии и необходимые акты.

Другие корпуса – дома Б2, Б3 и Д1-Д4 – начнут возводить в 2020 году.

Ранее мы рассказали о том, что в Мурино может появиться 10-этажный деловой центр.

Фото: spbhomes.ru

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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