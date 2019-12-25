В Мурино может появиться 10-этажный деловой центр

В Ленинградской области подготовлен проект делового центра в Мурино. Подробный план был представлен во время заседания Инвестиционного совета с участием главы региона.
По словам Александра Дрозденко, власти готовы поддержать строительство, так как масштабная постройка в 10 этажей даст стимул к возведению сопутствующих зданий и застройки у метро. Осталось только определиться с инвесторами – скорее всего, ими выступят сторонние компании.
Кроме того, согласно плану, деловой центр подарит местным жителям более 2000 рабочих мест.
Ранее мы рассказали о том, что в конце июля в Ленобласти могут заработать обе "Меги".
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
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