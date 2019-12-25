В Мурино может появиться 10-этажный деловой центр

Власти одобряют строительство.

В Ленинградской области подготовлен проект делового центра в Мурино. Подробный план был представлен во время заседания Инвестиционного совета с участием главы региона.

По словам Александра Дрозденко, власти готовы поддержать строительство, так как масштабная постройка в 10 этажей даст стимул к возведению сопутствующих зданий и застройки у метро. Осталось только определиться с инвесторами – скорее всего, ими выступят сторонние компании.

Кроме того, согласно плану, деловой центр подарит местным жителям более 2000 рабочих мест.

Ранее мы рассказали о том, что в конце июля в Ленобласти могут заработать обе "Меги".

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области