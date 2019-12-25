  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Мурино может появиться 10-этажный деловой центр
Сегодня, 15:18
57
lizapoluda

В Мурино может появиться 10-этажный деловой центр

0 0

Власти одобряют строительство.

В Ленинградской области подготовлен проект делового центра в Мурино. Подробный план был представлен во время заседания Инвестиционного совета с участием главы региона.

По словам Александра Дрозденко, власти готовы поддержать строительство, так как масштабная постройка в 10 этажей даст стимул к возведению сопутствующих зданий и застройки у метро. Осталось только определиться с инвесторами – скорее всего, ими выступят сторонние компании.

Кроме того, согласно плану, деловой центр подарит местным жителям более 2000 рабочих мест.

Ранее мы рассказали о том, что в конце июля в Ленобласти могут заработать обе "Меги".

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии