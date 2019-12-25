В двух корпусах "Тосненской КМБ" пройдет ремонт

В общей сложности регион выделил на мероприятия 11,7 млн. рублей. Ремонт завершится к концу 2023 года.

Комитет госзаказа Ленобласти объявил тендер на проведение первого этапа ремонта корпусов ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ". Согласно информации на сайте госзакупок, из областной казны на эти нужды потратили 111,7 млн рублей.

Как стало известно Piter.TV, речь идет о главном и терапевтическом корпусах, расположенных на шоссе Барыбина. Подрядчик выполнит общестроительные и электромонтажные работы, полностью заменит пришедшие в негодность инженерные коммуникации и отремонтирует кровлю здания больницы.

Завершить работы необходимо в срок до 10 декабря 2023 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 18 июля 2022 года.

Ранее мы сообщили о том, что на капремонт заброшенного дома на Старо-Петергофском проспекте направят 1 млрд рублей.

Фото: ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ"