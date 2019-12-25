В двух детских садах эвакуировали детей из-за сообщения о заложенной бомбе

В общей сложности сотрудники органов внутренних дел проверили 10 объектов.

В пятницу, 30 июля, детские сады, школы и торговые центры Петербурга получили сообщение о заминировании. Эвакуация проводилась только в трех учреждениях. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Жертвой лжеминеров стали ТРЦ "Невский Центр", школы Кировского, Фрунзенского, Невского районов, ТЦ "Нео" и "Сабина", шесть детских садов. Всего было эвакуировано 163 человека. В "Невский Центр" сообщение поступило ближе к ночи, поэтому торговый комплекс уже был закрыт.

Проверка объектов показала, что опасных объектов нет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Днем ранее сообщение о заминировании поступило в два детских сада.

Фото: Pixabay