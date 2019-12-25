Неизвестный "заминировал" детсады Петербурга

Эвакуацию не проводили.

Накануне, 29 июля, на почту детского сада №103 в Выборгском районе и детского сада №1 в Петродворцовом районе с электронного адреса wac1966@yandex.ru поступило сообщение, что в зданиях заложили бомбу, передает источник в правоохранительных органах.

На место прибыли спецслужбы. Осмотрев помещения, прилегающую территорию, взрывоопасных веществ и взрывных устройств не обнаружили.

Отмечается, что эвакуацию не проводили.

Ранее мы писали, что после пожара в частном доме в Ленобласти нашли обгоревшее тело хозяина.

Фото: Piter.tv