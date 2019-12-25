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Неизвестный "заминировал" детсады Петербурга
Сегодня, 10:05
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Неизвестный "заминировал" детсады Петербурга

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Эвакуацию не проводили.

Накануне, 29 июля, на почту детского сада №103 в Выборгском районе и детского сада №1 в Петродворцовом районе с электронного адреса wac1966@yandex.ru поступило сообщение, что в зданиях заложили бомбу, передает источник в правоохранительных органах.

На место прибыли спецслужбы. Осмотрев помещения, прилегающую территорию, взрывоопасных веществ и взрывных устройств не обнаружили. 

Отмечается, что эвакуацию не проводили. 

Ранее мы писали, что после пожара в частном доме в Ленобласти нашли обгоревшее тело хозяина.

Фото: Piter.tv

Теги: лжеминеры, петербург
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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