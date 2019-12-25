В двенадцати районах появятся новые павильоны ожидания транспорта на остановках

На это выделено 77,5 млн рублей

В двенадцати районах Северной столицы появятся новые павильоны ожидания пассажирского транспорта на остановках. Три закупки на их изготовление и монтаж разместило Санкт-Петербургское ГКУ "Центр комплексного благоустройства".

Предполагается приобрести павильоны для Колпинского, Пушкинского, Московского, Фрунзенского, Кировского, Красносельского, Петродворцового, Выборгского, Калининского, Кронштадтского, Курортного и Приморского районов.

Всего планируется установить 169 новых павильонов. Они будут трех типов – "Стандарт", "Стандарт-облегченный" и "Облегченный".У большинства из них (первые два варианта), согласно конкурсной документации, будут хорошие боковые стенки - надежная защита от балтийского ветра.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 26 марта.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Петербурге и Ленобласти 19 человек пострадали в ДТП за сутки.

Фото: Pixabay.com