  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В двенадцати районах появятся новые павильоны ожидания транспорта на остановках
Сегодня, 15:37
75
OlegLN

В двенадцати районах появятся новые павильоны ожидания транспорта на остановках

0 0

На это выделено 77,5 млн рублей

В двенадцати районах Северной столицы появятся новые павильоны ожидания пассажирского транспорта на остановках. Три закупки на их изготовление и монтаж разместило Санкт-Петербургское ГКУ "Центр комплексного благоустройства".

Предполагается приобрести павильоны для Колпинского, Пушкинского, Московского, Фрунзенского, Кировского, Красносельского, Петродворцового, Выборгского, Калининского, Кронштадтского, Курортного и Приморского районов.

Всего планируется установить 169 новых павильонов.  Они будут трех типов – "Стандарт", "Стандарт-облегченный" и "Облегченный".У большинства из них (первые два варианта), согласно конкурсной документации, будут хорошие боковые стенки  - надежная защита от балтийского ветра.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 26 марта.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Петербурге и Ленобласти 19 человек пострадали в ДТП за сутки.

Фото: Pixabay.com 

 

Теги: новые павильоны, остановки, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии