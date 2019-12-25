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В Петербурге и Ленобласти 19 человек пострадали в ДТП за сутки
Сегодня, 14:05
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В Петербурге и Ленобласти 19 человек пострадали в ДТП за сутки

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Два человека погибло, трое детей получили ранения.

В течение среды, 18 марта, в Петербурге и Ленобласти случилось 465 ДТП, подсчитали в региональном УГИБДД. Пострадали в авариях 19 человек, 18, трое из которых – дети, получили ранения. Два человека погибло.

В УГИБДД отмечают, что на территории Петроградского района Петербурга стало больше ДТП с участием пешеходов. Профилактические рейды, проводимые инспекторами в течение двух дней, позволили выяснить, что чаще всего виновниками несчастий становятся сами пешеходы: против девяти выявленных нарушителей за рулем был аж 21 неправильно переходивший дорогу человек.

На видео попал момент тройного ДТП в Репино, в котором "БМВ" улетел в кювет.

Фото: pixabay

Теги: дтп, пешеходы, угибдд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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