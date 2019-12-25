В двенадцати районах Ленобласти временно отключат свет

Электричество вернётся в населенные пункты к 18:00.

В четверг, 25 июня, в 12-ти районах Ленинградской области пройдут плановые работы на электросети. Жители нескольких населённых пунктов временно останется без света. Об этом сообщила пресс-служба "Ленэнерго".

Электроэнергия снова будет доступна к 6 часам вечера. Отключение произойдет в следующих районах:

Тихвинский район (с 09:00 до 17:00) - посёлок Шугозеро, Вяльгино, ДО Вяльгино, Кулига, Рандога, Крючково, Засыпье, Романовские хутора, Кострино, Плёсо, Плёсо-дачное, Городище, Воложба, Горелуха;

Лужский район (с 08:00 до 17:00) - Будилово, Гниленка, Вагошка, Горестниц, Задейшино, Исаково, ы, Замошье, Жог, Новоивановское, Самро, Ставотино, Пушкино, Славянка, Горушко, Бетково, Нелаи, Заклинье, Слапи, Крюково, Колодно, Заполье, Берег, СНТ Каменка, Олешно, Хилок;

Волосовский район (с 09:00 до 17:00) - Лемовжа, Мал.Сабск, Яблоницы, Ронковицы, Рукулицы, Прологи, Красные Прологи, Химосово, Княжево, Аракюль, Муромицы, Курск;

Гатчинский район (с 09:00 до 18:00) - СНТ "Сиверский", Тяглино, Мута-Кюля, Петрово;

Бокситогорский район (с 09:00 до 17:00) - посёлок Ефимовский, Лидь, Лукинское, Великий Двор, Шибалово;

Сланцевский район (с 09:00 до 16:00) - Соболец, Вязище;

Выборгский район (09:00 до 17:00) - поселок Первомайское, посёлок Кирилловское;

Кингисеппский район (с 09:00 до 17:00) - Торма, Большая Пустомержа(котельная вв.2)

Ломоносовский район (09:00 до 18:00) - Яльгелево, АО ППЗ "Большевик", поселок Новоселье, Разбегаево, Забородье, Вильповицы, Оржицы, Забородье, ООО "Стрелец-СПб-С", СНТ "Возрождение", ДНП "Оржицы", ДНП "Боровик", Глядино, Вильповицы, ДНП "Изумрудная долина", Михайловка, СНТ "Глядино", ДНП "Оржицы", СНТ "Флора", Брандовка, Новая Буря;

Гатчинский район (с 09:30 до 18:00) - Пудость, поселок Пеушалово, поселок Лайдузи;

Приозерский район ( с 10:00 до 16:00) - поселок Ларионово;

Тосненский район ( с 08:00 до 17:00) - Ушаки д.1, 2, 3, магазин "5", ФАП, стройцэх.

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Фото: Pixabay