В Рощино построят ледовую арену с символикой Ленобласти

Здание построят с опережением сроков.

В поселке Рощино готовятся к строительству новой ледовой арены. Уже через 2 недели к месту возведения прибудут строители и спецтехника. Об этом сообщила газета "Выборг".

Новое здание появится напротив стадиона "Рощино-арена", который был сознан к Чемпионату мира по футболу 2018 года. В план работ входит и его реконструкция: в общей сумме на стадион и арену выделено более 470 миллионов рублей. Из них 33 миллиона было внесено из местного бюджета.

Во вторник, 23 июня, на подготовленной стройплощадке побывала проверяющая комиссия в составе главы администрации Рощинского поселения Валерия Савинова, заместителя главы районной администрации Николая Шишкина, заместителя председателя правительства Ленобласти Михаила Москвина, а также представители застройщика. Участники проверки обсудили проект будущего здания. Было отмечено, что арену украсят символикой Ленинградской области.

Несмотря на то, что проект подразумевает работы в течение 2 лет, строительство арены предполагается завершить с опережением сроков, уже к концу 2020 года.

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Фото: Газета "Выборг"