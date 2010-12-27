В дорожной аварии на проспекте Просвещения пострадал грудной ребенок

В воскресенье, 17 ноября, на проспекте Просвещения в результате ДТП пострадал младенец. Об этом сообщили в группе "ВКонтакте" "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург".
Инцидент произошел в результате столкновения Mercedes в Chevrolet. Из-за столкновения произошла цепная реакция, и Chevrolet врезался в Mazda, а та в Opel.
По предварительным данным, водитель "Мерседеса" был с признаками алкогольного опьянения. Во время освидетельствования он вел себя буйно и отказывался проходить процедуру.
В результате аварии, помимо ребенка, пострадал один из пассажиров Chevrolet. Информации о госпитализации нет.
Ранее мы сообщали, что в Выборге водитель Land Сruiser побил шесть машин и скрылся.
Фото: vk.com/dorinspb
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