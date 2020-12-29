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В доме жителя Архангельска нашли 30 самодельных взрывных устройств
Сегодня, 10:41
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lesjasap

В доме жителя Архангельска нашли 30 самодельных взрывных устройств

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В отношении жителя региона возбуждено уголовное дело.

В доме жителя Архангельска нашли 30 самодельных взрывных устройств. Об этом рассказали представители пресс-службы ФСБ России. По данным ведомства, силовики изъяли у 27-летнего жителя региона взрывные устройства и компоненты к их сборке.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками РУФСБ из незаконного оборота по месту жительства архангелогородца изъяты 30 готовых самодельных взрывных устройств, различные компоненты, инициирующие средства, в том числе фитили и огнепроводный шнур

пресс-служба ФСБ России

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Его подозревают в незаконном изготовлении взрывных веществ и устройств. Расследование дела продолжается.

Журналист Bellingcat Грозев анонсировал новое сенсационное расследование.

Фото: Piter.tv

Теги: архангельская область, архенгельск, самодельная бомба, фсб
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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