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Журналист Bellingcat Грозев анонсировал новое сенсационное расследование

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Он отметил, что расследование выйдет в двух частях.

Журналист Bellingcat Христо Грозев анонсировал новое сенсационное расследование. Заявление он сделал на стриме у журналиста Александра Плющева.

Грозев рассказал, что новое расследование также будет основано на данных о перелётах сотрудников ФСБ.

Можно сказать, оно даже более бомбастично, чем отравление Навального.

Христо Грозев, журналист

Он отметил, что расследование выйдет в двух частях. Дата его выхода и тема неизвестна. Грозев рассказал, что доделать данное расследование до возвращения Алексея Навального в Россию не удалось.

Ранее Навального задержали на паспортном контроле в Шереметьево.

Видео: YouTube / Alexandr Plushev

Теги: журналистика, расследование, христо грозев
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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