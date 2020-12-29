Журналист Bellingcat Грозев анонсировал новое сенсационное расследование

Он отметил, что расследование выйдет в двух частях.

Журналист Bellingcat Христо Грозев анонсировал новое сенсационное расследование. Заявление он сделал на стриме у журналиста Александра Плющева.

Грозев рассказал, что новое расследование также будет основано на данных о перелётах сотрудников ФСБ.

Можно сказать, оно даже более бомбастично, чем отравление Навального. Христо Грозев, журналист

Он отметил, что расследование выйдет в двух частях. Дата его выхода и тема неизвестна. Грозев рассказал, что доделать данное расследование до возвращения Алексея Навального в Россию не удалось.

Ранее Навального задержали на паспортном контроле в Шереметьево.

Видео: YouTube / Alexandr Plushev