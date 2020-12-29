Журналист Bellingcat Грозев анонсировал новое сенсационное расследование

Журналист Bellingcat Христо Грозев анонсировал новое сенсационное расследование. Заявление он сделал на стриме у журналиста Александра Плющева.
Грозев рассказал, что новое расследование также будет основано на данных о перелётах сотрудников ФСБ.
Можно сказать, оно даже более бомбастично, чем отравление Навального.
Христо Грозев, журналист
Он отметил, что расследование выйдет в двух частях. Дата его выхода и тема неизвестна. Грозев рассказал, что доделать данное расследование до возвращения Алексея Навального в Россию не удалось.
Ранее Навального задержали на паспортном контроле в Шереметьево.
Видео: YouTube / Alexandr Plushev
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