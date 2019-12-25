В доме у депутата ЗАКСа Ленобласти Олега Зевакова проводятся обыски

В отношении парламентария возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

В среду, 15 июля, представители Следственного комитета и ФСБ прибыли в дом депутата ЗакСа Ленинградской области Олега Зевакова с целью обыска по делу о мошенничестве. Об этом сообщил 47news.

Кроме того, обыски проходят и на месте бывшего места работы народного избранника - в офисе компании "Дортекс" на Васильевском острове. Там он занимал руководящую должность до 2016 года.

По предварительным данным, депутат успел заключить несколько незаконных контрактов на проведение дорожного строительства.

Ранее мы рассказали о том, что следственный комитет возбудил уголовные дела о взятках на таможенном посту "Бронка".

Фото: Piter.TV