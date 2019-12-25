Следственный комитет возбудил уголовные дела о взятках на таможенном посту "Бронка"

Возбуждено три уголовных дела.

В пятницу, 10 июля, стало известно, что СК на транспорте возбудил три уголовных дела в отношении мужчины, которого подозревают в даче крупной взятки главному инспектору таможенного поста "Бронка", в отношении инспектора и посредника.

Следствие предполагает, что в июне текущего года подозреваемый передал тысячу евро главному государственному таможенному инспектору таможенного поста "Бронка" через посредника. Инспектор должен был не проводить таможенный контроль машины, которая прибыла в страну для закрытия процедуры временного вывоза автомобиля.

Также СК установил, что инспектор получал взятки и ранее: с февраля по июнь 2020 года получил 2 800 евро за незаконные действия. В отношении него возбудили уголовное дело по 4 эпизодам получения взятки.

Ранее мы писали, что инспектора ГИБДД подозревают в получении взятки в Петербурге.

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