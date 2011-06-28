В доме на проспекте Энтузиастов после взрыва подключают газ

"ПетербургГаз" просит жильцов открывать двери сотрудникам организации, чтобы те смогли подключить газ.

В доме № 18/1 по проспекту Энтузиастов сотрудники "ПетербургГаз" сегодня будут подключать газ. Компания просит жильцов, чтобы те обеспечили доступ специалистов к плитам. Об этом сообщили в пресс-службе "ПетербургГаз" 5 июня.

Напомним, что сегодня в Красногвардейском районе произошел хлопок из-за утечки газа в трехкомнатной квартире. Жильцов третьего подъезда дома № 18 на проспекте Энтузиастов эвакуировали. В результате взрыва пострадал один человек. Его госпитализировали. Выяснилось, что пациент хотел совершить самоубийство.

В доме перестали давать газ до окончания проверки всех квартир на предмет утечки.

Хлопок газа на проспекте Энтузиастов 5 июня: все, что известно к этому часу.

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