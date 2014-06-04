Хлопок газа на проспекте Энтузиастов 5 июня: все, что известно к этому часу

Выяснилось, что пострадавший пытался совершить самоубийство.

В субботу, 5 июня, в Красногвардейском районе жители дома № 18/1 по проспекту Энтузиастов услышали громкий хлопок. Выяснилось, что взрыв произошел из-за утечки газа.

На место произошедшего прибыли сотрудники МЧС. В квартире на пятом этаже, где произошло несчастье, наряд обнаружил 40-летнего мужчину без сознания. Его срочно передали медикам. Сейчас пострадавший находится в НИИ им. Джанелидзе. У него множество ожогов по всему телу. Состояние пациента оценивается как средней тяжести.

Около 40 жильцов третьего подъезда были эвакуированы спасателями. В доме сразу же отключили газ. В квартире пострадавшего не обнаружили повреждений оборудования.

Специалисты установили, что взрыв произошел из-за утечки газа в момент, когда мужчина прикуривал сигарету. Интересно, что хлопок случился не на кухне, а в дальней комнате. Правоохранители считают, что это была попытка суицида.

Работники ЖКС проверили здание на предмет повреждений. По их словам, пострадали лишь две квартиры - самого хозяина и соседей. От взрыва на этаже вылетели окна, повредилась и стена. Но поскольку она не является несущей, обрушение дому не грозит.

Сейчас все эвакуированные жильцы вернулись домой. Сотрудники "ПетербургГаз" осматривают оборудование во всех квартирах парадной. После проверки газ подадут. На месте ЧП работают следователи.

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Фото: "Мегаполис" // "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" // Piter.tv