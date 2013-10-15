В квартире на проспекте Энтузиастов произошел взрыв газа

Пострадал один житель дома. Эвакуировали 40 человек.

Сегодня, 5 июня, в одной из квартир в доме № 18/1 на проспекте Энтузиастов прогремел взрыв газа. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Ранним утром, примерно в 6:50, на пятом этаже дома произошел хлопок. Известно, что пострадал один человек. В квартире разбилось окно и повредилась стена. Жильцов эвакуировали спасатели.

На данный момент на месте произошедшего работают сотрудники МЧС. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что мужчина погиб при пожаре в здании Лесотехнической академии. Старик любил выпить и не соблюдал правила пожарной безопасности.

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