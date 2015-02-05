Сотрудники ЖКС проверили повреждения в доме на Энтузиастов после взрыва

Специалисты установили, что пострадали только две квартиры. Опасности обрушения нет.

После взрыва в Красногвардейском районе серьезных повреждений в доме № 18 на проспекте Энтузиастов не выявили. Об этом "78.ru" сообщил врио главного инженера ЖКС № 2 Владимир Лунев.

Напомним, что хлопок произошел в 6:50 утра 5 июня. Несчастье случилось в квартире на пятом этаже девятиэтажного дома. Спасатели эвакуировали 40 жильцов. В результате взрыва газа из-за утечки пострадал хозяин квартиры.

Специалист отметил, что в доме пострадали только две квартиры - самого пострадавшего и его соседей. В помещении вылетели окна и повредилась стена. В ней обнаружили трещину. Но опасности обрушения нет, поскольку стена не является несущей.

Пока что в доме отключили газ. После проверки всех квартир удобства вернутся. Все эвакуированные жильцы уже находятся в своих квартирах.

Пострадавшего забрали в больницу в состоянии средней тяжести. Не исключена попытка суицида.

Ранее на Piter.tv сообщили, что при пожаре в частном доме в Лесколово пострадали мужчина и две девочки.

Фото: Piter.tv