Суд оштрафовал петербуржца, который помогал знакомому спрятать труп

Сначала молодой человек помогал поместить тело в мусорный контейнер. Затем помог перенести контейнер к мусорному пухто, расположенному недалеко от дома №20 по проспекту Королева.

Приморский районный суд Петербурга оштрафовал петербуржца на 30 тыс. рублей. Мужчина помог своему знакомому спрятать труп. Об этом в пятницу, 4 июня, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Так, в ночь с 12 на 13 июля прошлого года в квартире на Серебристом бульваре петербуржец помог осужденному спрятать тело после убийства. Сначала молодой человек помогал поместить тело в мусорный контейнер. Затем помог перенести контейнер к мусорному пухто, расположенному недалеко от дома №20 по проспекту Королева.

Суд выяснил, что молодой человек ранее не привлекался к уголовной ответственности. А в период с 1985 по 1989 годах проходил службу в рядах ВС в Чечне. Кроме того, проживает с матерью преклонного возраста, которая является инвалидом 2 группы. Известно, что петербуржец осуществляет постоянный уход за матерью. Таким образом, суд назначил наказание в виде штрафа.

Ранее мы писали, что в Сланцах ревнивец до смерти избил приятеля в квартире.

Фото: Piter.tv