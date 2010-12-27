Она начала трескаться в апреле 2019 года.

В доме №16 на площади Восстания укрепили несущую стену. Об этом сообщила пресс-служба района Петербурга.

Трещины в одной из парадных между четвертым и пятым этажами еще в апреле заметили жильцы дома. Комиссия обследовала здание и выяснила, что деформация вызвана ремонтом в одной из квартир.

Оказалось, что собственник занялся косметическим ремонтом и пытался заделать старую трещину, что в итоге привело к образованию еще нескольких.

Специалисты разработали проект укрепления стены, а в квартире провели все необходимые работы. Также собственник квартиры приведет в порядок стены парадной.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на Среднеохтинском проспекте нашли фундаменты зданий 17-го века.

Фото: Яндекс.Карты