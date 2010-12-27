В доме №16 на площади Восстания укрепили несущую стену. Об этом сообщила пресс-служба района Петербурга.
Трещины в одной из парадных между четвертым и пятым этажами еще в апреле заметили жильцы дома. Комиссия обследовала здание и выяснила, что деформация вызвана ремонтом в одной из квартир.
Оказалось, что собственник занялся косметическим ремонтом и пытался заделать старую трещину, что в итоге привело к образованию еще нескольких.
Специалисты разработали проект укрепления стены, а в квартире провели все необходимые работы. Также собственник квартиры приведет в порядок стены парадной.
Ранее Piter.TV сообщал о том, что на Среднеохтинском проспекте нашли фундаменты зданий 17-го века.
Фото: Яндекс.Карты
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