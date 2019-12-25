Мужчина получил более двух лет колонии за жестокое избиение на Дегтярной улице

Потерпевший упал и ударился головой об асфальт.

Прокуратура Центрального района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни).

Как сообщили 29 октября в надзорном ведомстве, в июне фигурант, находясь возле дома 28 по Дегтярной улице, в ходе внезапного конфликта ударил знакомого кулаком по лицу. После этого потерпевший упал и ударился головой об асфальт. Он получил травмы, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью.

Виновному назначено наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее мы рассказывали о том, что в Купчино росгвардейцы задержали футболиста, нанесшего побои сопернику. Пострадавшему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб носа.

Фото: Piter.TV