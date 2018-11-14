На Среднеохтинском проспекте нашли фундаменты зданий 17-го века

Работы по капитальному ремонту трамвайных путей приостановили на десять дней.

В четверг, 1 августа во время капитального ремонта трамвайных путей на Среднеохтинском проспекте Красногвардейского района нашли фрагменты фундаментов зданий времен 17-го века. Из-за этого работы приостановили до 12 августа, сообщил пресс-центр администрации Петербурга.

Найденный объект является частью археологического наследия "Центральная часть города Ниена (Охта 2)". Работы по фиксации культурного слоя завершат на следующей неделе, после чего АО "СтройИнвест" возобновит ремонт трамвайных путей. Компания должна завершить его к 15 октября 2020 года. В порядок приведут участок от Красногвардейской площади до Конторской улицы.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что петербуржцам предложили принять участие в развитии веломаршрутов.

Фото: пресс-центр администрации Петербурга