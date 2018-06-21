Петербуржцам предложили принять участие в развитии веломаршрутов

Пожелания можно отправить до 30 августа.

Петербуржцы могут принять участие в развитии сети веломаршрутов. У них есть возможность скорректировать уже имеющийся проект или предложить свой. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Это будет относиться к веломаршрутам, которые запланировано создать в 2020-2022 годах. На данный момент Городской центр управления парковками выбрал более десятка вариантов, которые планируется обустроить в ближайшие годы. Жители Петербурга могут предложить идеи по совершенствованию маршрута или предложить новый адрес.

Свои пожелания можно отправить на почту eloproekt@gcup.spb.ru до 30 августа.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что продажи автомобилей в Петербурге падают третий месяц подряд.

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