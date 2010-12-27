Продажи автомобилей в Петербурге падают третий месяц подряд

Однако у некоторых брендов продажи активно растут.

Аналитики зафиксировали падение продаж автомобилей уже на протяжении трех месяцев. Об этом рассказали специалисты портала "Auto-Dealer-СПб".

По итогам первого полугодия 2019 в Северной столице продали 73 822 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. В аналогичный период прошлого года цифра составила на 1% больше.

В июне 2019 удалось реализовали 13 624 машин. Это на 4 % меньше, чем в июне 2018. Только девять брендов увеличили объем продаж. Лидером стал "Ford". Спрос на него вырос на 81%. Отметим, что в мае положительную динамику продемонстрировали 10 брендов, а в апреле - 15.

Продажи в Петербурге составляют 8,9% от всей России. В 2018 этот показатель был на 0,1% ниже.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что 34% россиян тратят за раз на онлайн-покупки от 5 до 20 тысяч рублей.

Фото: nissan.ru