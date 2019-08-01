Опрос: 34% россиян тратят за раз на онлайн-покупки от 5 до 20 тысяч рублей

В 2019 году 38% россиян увеличили свои расходы на онлайн-шопинг по сравнению с 2018 годом.

Специалисты выяснили, как россияне относятся к покупкам в интернете. Об этом сообщил RT со ссылкой на исследования аналитического центра "Битрикс24".

Так в 2019 году 38% россиян увеличили свои расходы на онлайн-шопинг по сравнению с 2018 годом. Почти все (90%) оплачивают свои покупки банковской картой. Более половины готовы покупать в Интернете и дорогие вещи, но также многих привлекают именно скидки.

Делают покупки из дома 84% опрошенных, еще 14% занимаются этим на работе. От пяти до двадцати тысяч рублей за один заказ готовы тратить 34% россиян.

Опрос: 29% россиян не поедут в отпуск из-за недостатка денег.

Видео: YouTube/ AliExpress & Tmall Russia