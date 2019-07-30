Опрос: 29% россиян не поедут в отпуск из-за недостатка денег

Чаще всего от отпуска из-за нехватки денег отказываются люди от 45 лет.

Из-за нехватки денег в отпуск в этом году не поедут 29% россиян (в 2017 этот показатель составлял 41%). Об этом стало известно из опроса исследовательского центра портала Superjob.ru.

Чаще всего от отпуска из-за нехватки денег отказываются люди от 45 лет (32%), в группе до 24 таких 22%. При зарплате от 30 до 49 999 рублей в месяц на отпуск не хватает 31% опрошенных, при заработной плате от 50 000 до 79 999 рублей – 24%.

В среднем, за неделю отдыха, россияне готовы заплатить 24,5 тысячи рублей. Люди до 24 лет назвали сумму около 21 800 рублей, россияне от 45 лет -25 800 рублей.

Опрос проводился в течение двух недель среди 3000 человек во всех федеральных округах.

Опрос: каждый пятый россиянин мечтает о месячном отпуске.

Видео: YouTube/ Alexandr Burdov