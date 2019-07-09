Опрос: каждый пятый россиянин мечтает о месячном отпуске

А больше месяца отдыха хотели бы иметь 23% респондентов.

Специалисты Туту.ру провели опрос и узнали у 4000 пользователей, отпуск какой продолжительности они бы назвали идеальным. Об этом стало известно из пресс-релиза, поступившего в редакцию Piter.TV.

Более 60% опрошенных отдыхают или хотели бы отдыхать не меньше 28 дней. Каждый пятый россиянин хотел бы иметь отпуск целый месяц, но не может договориться об этом с работодателем. Больше месяца отдыха хотели бы иметь 23% респондентов. Позволить себе отдыхать месяц и больше могут 21% опрошенных.

Еще 27% хватает отпуска 10-14 дней, неделю согласны отдыхать 4%, 2-5 дней – 1% россиян. Вовсе не ходят в отпуск 3% работников, которым хватает выходных.

Роструд: "Работодатель имеет право отказать работнику в отпуске в двух случаях".

Видео: YouTube/ Josef Guarino