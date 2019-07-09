Роструд: "Работодатель имеет право отказать работнику в отпуске в двух случаях"

Однако, работодатель не имеет права не давать отпуск два года подряд.

В Роструде пояснили, в каких случаях работодатель может отказать сотруднику в отпуске. Об этом сообщила "Российская газета".

Положенный отпуск в текущем году с согласия работника могут перенести на следующий год, если уход данного работника может негативно сказаться на производстве. Такой отложенный отпуск нужно использовать в течение 12 месяцев после окончания рабочего года, за который он предоставлялся.

Также работодатель имеет полное право отозвать сотрудника из отпуска. Законом конкретные случаи не предусмотрены, поэтому это остается на предусмотрение работодателя. Часть неиспользованного отпуска можно будет взять в другое удобное время, либо присоединить к следующему отпуску.

Работодатель не имеет права не давать отпуск два года подряд, обязательным отпуск является для тех, кому меньше 18 лет и тех, кто трудится на вредном производстве. Работник может перенести свой отпуск, если ему не прислали вовремя отпускные или не сказали о начале отпуска за 2 недели.

Ранее в Роструде напомнили порядок оплаты работающим за отпускников.

Видео: Piter.TV