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Сегодня, 10:23
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nastya960
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В Роструде напомнили порядок оплаты работающим за отпускников

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В данном случае есть два варианта развития.

В Роструде объяснили, как работодатели должны оплачивать труд тех, кто выполняет обязанности людей, находящихся в отпуске. Об этом сообщила "Российская газета".

При первом варианте, с работником должен быть заключён отдельный трудовой договор. При этом, продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать половину месячной нормы. Оплачивается такая работа пропорционально отработанному времени.

Есть и второй вариант, при котором второй трудовой договор не нужен. Здесь совмещаются должности, и работа выполняется в течение обычного рабочего времени. Оплата такого труда должна быть прописана в дополнительном соглашении.

Ранее в ходе опроса выяснилось, что более половины россиян будут работать во время отпуска.

Видео: YouTube/ батыр мадримов

Теги: зарплата, отпуск, роструд
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 11:39

Если смотреть без звука - нарколаборатория подпольная))))

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