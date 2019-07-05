В Роструде напомнили порядок оплаты работающим за отпускников

В данном случае есть два варианта развития.

В Роструде объяснили, как работодатели должны оплачивать труд тех, кто выполняет обязанности людей, находящихся в отпуске. Об этом сообщила "Российская газета".

При первом варианте, с работником должен быть заключён отдельный трудовой договор. При этом, продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать половину месячной нормы. Оплачивается такая работа пропорционально отработанному времени.

Есть и второй вариант, при котором второй трудовой договор не нужен. Здесь совмещаются должности, и работа выполняется в течение обычного рабочего времени. Оплата такого труда должна быть прописана в дополнительном соглашении.

Ранее в ходе опроса выяснилось, что более половины россиян будут работать во время отпуска.

Видео: YouTube/ батыр мадримов