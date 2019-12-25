На Русановской улице бомж пытался изнасиловать ребёнка

В полицию обратилась мама девочки.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 26 июня в полицию обратилась женщина. Она заявила, что её восьмилетнюю дочь пытался изнасиловать знакомый сожителя матери в д. 19 по ул. Русановской.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался бомж 1983 года рождения. Педофил растлил девочку 2002 года рождения, когда взрослых не было рядом. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге мужчина два года насиловал свою падчерицу.

Фото: Piter.tv