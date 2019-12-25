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В Петербурге мужчина два года насиловал свою маленькую падчерицу
Сегодня, 13:20
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ruzannar

В Петербурге мужчина два года насиловал свою маленькую падчерицу

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Педофил сам явился в полицию с признанием.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 23 июня на горячую линию "Ребёнок в опасности" обратилась женщина. Она заявила, что в течение двух лет в своей квартире д. 4 по ул. Социалистической мужчина 1976 года рождения насиловал их 12-летнюю падчерицу.

Спустя несколько часов после звонка в полицию пришёл мужчина с чистосердечным признанием. Он признался, что с декабря 2019 года насиловал девочку. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что Житель Гатчинского района несколько дней держал сына на цепи.

Фото: Pixabay

Теги: изнасилование, насильственные действия сексуального характера, педофилия спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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