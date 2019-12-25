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Житель Гатчинского района несколько дней держал сына на цепи
Сегодня, 12:43
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Житель Гатчинского района несколько дней держал сына на цепи

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В отношении горе-отца возбудили уголовное дело.

В отношении мужчины, который решил воспитать сына, пристегнув его цепью к батарее, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Ленинградской области

По предварительным данным, отец проявлял жестокость по отношению к ребенку и другими способами. Сначала он бил отпрыска ремнем, но это показалось недостаточной мерой. Позже мальчик оказался на цепи: по его словам, в таких условиях пришлось провести несколько дней.

Злоумышленник уже задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по факту истязания несовершеннолетнего.

Обстоятельства и причины произошедшего уточняются.


Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти эксгибиционист оголился перед 4-летним мальчиком.

Фото: Pixabay

Теги: ленинграская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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