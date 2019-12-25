Житель Гатчинского района несколько дней держал сына на цепи

В отношении мужчины, который решил воспитать сына, пристегнув его цепью к батарее, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Ленинградской области
По предварительным данным, отец проявлял жестокость по отношению к ребенку и другими способами. Сначала он бил отпрыска ремнем, но это показалось недостаточной мерой. Позже мальчик оказался на цепи: по его словам, в таких условиях пришлось провести несколько дней.
Злоумышленник уже задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по факту истязания несовершеннолетнего.
Обстоятельства и причины произошедшего уточняются.
Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти эксгибиционист оголился перед 4-летним мальчиком.
Фото: Pixabay
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