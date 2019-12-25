В Ленобласти эксгибиционист оголился перед 4-летним мальчиком

Неизвестный продемонстрировал ребенку свои половые органы.

Вечером 22 июня в полицию Ломоносовского района Ленобласти обратился 32-летний житель коттеджного поселка "Фаворит" в Гостилицах и заявил о нападении эксгибициониста на его 4-летнего сына. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам мужчины, 21 июня около 17:00 к его маленькому сыну, игравшему на детской площадке, подошел незнакомец и продемонстрировал свои половые органы. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.

По факту случившегося проводится проверка. Ведется розыск преступника.

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