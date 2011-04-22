В многоэтажке на улице Морской Пехоты затопило четыре этажа

По словам местных жителей, начала течь крыша и забился ливнесток.

Вечером 20 октября жители многоэтажки на улице Морской Пехоты пожаловались на потоп. По словам местных жителей, в доме затопило четыре этажа из девяти. В сети появились видеозаписи с места происшествия.

Начала течь крыша и забился ливнесток, который проходит внутри парадной. А самое главное он идет параллельно электрическим счетчикам в квартирах. Написали петербуржцы

Они рассказали, что звонили в экстренные службы с 19 часов. Однако специалисты приехали только к 21:00. В результате случившегося оказались затоплены 10 квартир. В самом худшем положении оказались жители верхних этажей – 8 и 9. У них затопило коридоры и кухни.

Службы приехали сегодня только к 21:00, вроде как прочистили ливнесток и уехали. Электрик ничем помочь не смог, ведь везде вода! Теперь мы все сидим без электричества, семьи с детьми и пожилыми людьми! Отметили горожане

Напомним, накануне днем и вечером прошел сильный дождь. Сегодня осадки в Петербурге продолжатся. Температура воздуха будет существенно выше климатической нормы.

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