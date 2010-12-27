Петербуржцы пожаловались на "парящий подвал" в центре города

В пятницу, 1 ноября, стало известно о том, что в центре Петербурга "парит подвал". Проходящие мимо дома петербуржцы неоднократно оставляли заявки, но безуспешно. Об этом сообщают горожане в соцсетях.
Аварийная ситуация наблюдается на Харьковской улице. По словам очевидцев, клубы пара видны круглосуточно, несмотря на производимые не первую неделю рядом с домом "раскопки".
" А уж что творится в самой парадной - так и комната страха не нужна, там круглый год мрак без перерыва... Какой там Хэллоуин, у нас тут и декорации не нужны: живи и бойся круглый год!",
—пишут горожане.
На кадрах видно, что пар окутал здание. Внутри дома стены почернели, а пол обсыпается.
Ранее мы сообщали о том, что фасад дома на Среднем проспекте Васильевского острова декорируют лепниной из пенопласта.
Фото:Центральный район за комфортную среду обитания/Виктория Фадеева
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