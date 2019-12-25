В доме главы администрации Горбунков проводят обыски

Кроме того, полиция осматривает дом его брата.

Утром четверга, 11 июня, сотрудники полиции Ломоносовского района начали обыски у депутата Горбунковского сельского поселения Дмитрия Фалалеева. Правоохранители также наведались к брату чиновника Владимиру: в данный момент он исполняет обязанности главы местной администрации. Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета.

Внимание правоохранителей вызвано недавно возбужденным уголовным делом по статье "воспрепятствование законной предпринимательской деятельности". Как выяснилось, районная прокуратура сделала запрос на назначение нового главы администрации Горбунковского поселения через суд. Совет депутатов откладывал решение в течение семи месяцев.

Ранее мы рассказали о том, что топ-менеджер "МЭС Северо-Запад" задержан на взятку в 100 миллионов рублей

Фото: Piter.TV