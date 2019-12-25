Топ-менеджер "МЭС Северо-Запад" задержан на взятку в 100 миллионов рублей

Руководителя подозревают в преступном сговоре.

В 47-ом регионе задержали директора по развитию и начальника отдела по договорам компании "Магистральные электрические сети Северо-Запад". Руководителей подозревают в получении крупной взятки суммой в 100 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По версии следствия, коррупционеры вступили в преступный сговор за согласование сделки опосредованного присоединения ООО "НОВАТЕК – Усть-Луга" к электрической подстанции "Слободка", которая является собственностью АО "Усть-Луга Ойл".

Директор компании запросил внушительную сумму через посредника., угрожая отменить сделку.

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета обыскали квартиры и места работы подозреваемых и их предполагаемых посредников. В результате удалось найти и изъять электронные носители информации и документацию, которые помогут в дальнейшем расследовании. В пресс-службе МЭС Северо-Запада сообщили, что филиал оказывает содействие следственным органам.

В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанных.

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Фото: Piter.TV