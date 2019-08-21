В доме №62 по Лесному проспекту обрушилась кровля

На самом деле, производится плановый снос здания.

Вечером 20 июля в соцсетях петербуржцы сообщили, что крыша дома №62 по Лесному проспекту обрушилась.

Сотрудники МЧС прибыли на место и установили, что производится плановый снос здания, никто не пострадал. Также некоторые горожане уточнили, что в доме никто не жил, а на его месте хотят построить жилой комплекс. Однако достоверной информации пока нет.

Местные жители недовольны происходящим и отмечают, что здание задавало стиль проспекту.

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Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте