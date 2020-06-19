Обвиняемого во взрыве академии Можайского подполковника требуют принудительно лечить

В деле Рифата Закирова насчитывается 58 томов.

В Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд поступило уголовное дело подполковника Рифата Закирова, обвиняемого во взрыве в академии Можайского. Как отметили в объединенной пресс-службе городских судов, дело сопровождалось ходатайством о применении к Закирову принудительного лечения.

В деле о незаконном хранении и изготовлении взрывчатых веществ и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности насчитывается 58 томов и 7 коробок с вещественными доказательствами. Взрыв в академии на Ждановской набережной произошел 2 апреля прошлого года: обнаруженную в помещении мину не успели перенести в безопасное место. Тогда пострадали четыре человека – в помещении частично обрушилась лестница.

В марте Закиров уже проходил психиатрическое лечение, поскольку во время следствия у мужчины нашли расстройство. После лечения он вернулся под домашний арест.

Видео: Piter.TV