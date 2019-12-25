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В жилых домах Сестрорецка заменят изношенные лифты
Сегодня, 18:45
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nadezhda_sib

В жилых домах Сестрорецка заменят изношенные лифты

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Работы должны совершиться до 7 октября текущего года.

В этом году в Сестрорецке заменят лифты в трех жилых многоквартирных домах. Об этом рассказала пресс-служба Курортного района.

Работы по замене существующего лифтового оборудования проведет подрядчик ООО "Могилевлифт" в доме №340, лит. А по Приморскому шоссе, доме №10, лит. А по улице Токарева и доме №5, лит. А на набережной реки Сестры. По этим адресам лифты отработали свой срок. 

Лифты будут заменены до 7 октября 2020-го года. 

Одним из источником финансирования стали взносы по квитанциям, которые вносят местные жители. Кроме этого, большую часть перечисляет некоммерческая организация "Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" и ГУ ЖА Курортного района. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что по просьбе петербуржцев на двух набережных Невы установили пандусы. 

Фото: pixabay.com 

Теги: лифт, сестрорецк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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