В жилых домах Сестрорецка заменят изношенные лифты

Работы должны совершиться до 7 октября текущего года.

В этом году в Сестрорецке заменят лифты в трех жилых многоквартирных домах. Об этом рассказала пресс-служба Курортного района.

Работы по замене существующего лифтового оборудования проведет подрядчик ООО "Могилевлифт" в доме №340, лит. А по Приморскому шоссе, доме №10, лит. А по улице Токарева и доме №5, лит. А на набережной реки Сестры. По этим адресам лифты отработали свой срок.

Лифты будут заменены до 7 октября 2020-го года.

Одним из источником финансирования стали взносы по квитанциям, которые вносят местные жители. Кроме этого, большую часть перечисляет некоммерческая организация "Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" и ГУ ЖА Курортного района.

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