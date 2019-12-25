По просьбе петербуржцев на двух набережных Невы установили пандусы

Конструкции появились на Синопской набережной и набережной Обуховской обороны.

На Синопской набережной и набережной Обуховской обороны 29 апреля появились пандусы. Конструкции установили по просьбам петербуржцам, сообщили в пресс-службе "Мостотреста".

Первый пандус стал частью комфортного безбарьерного маршрута у Большеохтинского моста, второй появился под Володарским мостом. Участки набережных стали доступными для маломобильных граждан, людей с детскими колясками и тяжелыми тележками. Отмечается, что подобная работа продолжится: пандусы согласуют и установят на тех участках двух набережных, где имеются лестничные спуски.

Ранее мы писали, что в Петербурге продлеваются ограничения движения по Зеленому мосту.

Фото: пресс-служба "Мостотреста"