В Петербурге продлеваются ограничения движения по Зеленому мосту

Ремонт на объекте продлится до 20 мая.

Капитальный ремонт Зеленого моста продолжат в текущем режиме без снятия ограничений с 28 апреля по 20 мая. Такие условия позволил обеспечить перенос праздничных мероприятий ко дню Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе "Мостотреста".

Завершение второго этапа работ планировалось на конец апреля, чтобы город успел подготовиться к майским мероприятиям, а проезд по Зеленому мосту открылся, однако теперь на центральной части объекта начнется третий этап ремонта. В это время ограничится движение на двух полосах в каждом направлении по Невскому проспекту и закроется совсем по набережным реки Мойки.

Ранее мы писали, что движение в тоннеле дамбы ограничат до конца апреля.

Фото: пресс-служба "Мостотреста"