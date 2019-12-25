Движение в тоннеле дамбы ограничат до конца апреля

Это необходимо для проведения ремонтных работ.

В воскресенье, 26 апреля, стало известно что движение в тоннеле на внешнем кольце транспортного отсека Финской стороны Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга будет приостановлено. Об этом рассказали в пресс-службе дирекции КЗС.

Сотрудники КЗС уточнили, что подобные ограничения необходимы для проведения ремонтно-восстановительных работ. Рабочие приносят свои извинения водителям за неудобства, а также просят внимательно следить за специальными табло, ограничителями, дорожной разметкой, знаками и ограждениями.

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