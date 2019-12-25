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Движение в тоннеле дамбы ограничат до конца апреля
Сегодня, 15:45
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Arinablinova

Движение в тоннеле дамбы ограничат до конца апреля

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Это необходимо для проведения ремонтных работ.

В воскресенье, 26 апреля, стало известно что движение  в тоннеле на внешнем кольце транспортного отсека Финской стороны Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга будет приостановлено. Об этом рассказали в пресс-службе дирекции КЗС.

Сотрудники КЗС уточнили, что подобные ограничения необходимы для проведения ремонтно-восстановительных работ. Рабочие приносят свои извинения водителям за неудобства, а также просят внимательно следить за специальными табло, ограничителями, дорожной разметкой, знаками и ограждениями. 

Ранее мы писали, что "Колу" перекроют из-за разводки моста через Свирь.

Фото: Pixabay

Теги: дамба, дорога, ограничения, тоннель
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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