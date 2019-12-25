"Колу" перекроют из-за разводки моста через Свирь

В понедельник, 27 апреля, трасса P-21 "Кола" будет перекрыта в связи с технологической разводкой моста через реку Свирь. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Движение транспорта у 236 километра трассы вблизи Лодейного Поля будет прекращено с 8:50 до 10:50.
Напомним, что мост через Свирь является совмещенным: по нему могут одновременно перемещаться поезда и автомобили.
Ранее мы рассказали о том, что в Каменногорске отремонтируют автодорогу к Михалево.
Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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