В Каменногорске отремонтируют автодорогу к Михалево

На работы выделено 168 миллионов рублей.

В Каменногорске (Выборский район) отремонтируют автодорогу – подъезд к поселку Михалево. Соответствующую закупку разместил комитет госзаказа Ленинградской области.

На работы выделяется почти 168 миллионов рублей. Строителям предстоит привести в порядок около 1,6 километра дороги, подверженной, как отмечается в документации к закупке, подтоплениям и воздействию низких температур.

Предполагается, что ремонт продлится до 2022 года. Финансироваться проект будет из двух источников – из казны области и из бюджета Каменногорска.

Заявку для участия в аукционе на определение подрядчика можно подать до 8 мая.

Как сообщало ранее Piter.tv, до конца июня отремонтируют участок Московского проспекта.

Фото: Pixabay.com