Дорогу отремонтируют на участке от Сенной площади до набережной Обводного канала.

В пятницу, 24 апреля, стало известно о том, что до конца июня отремонтируют участок Московского проспекта. Об этом сообщает пресс-служба ГАТИ.

Известно, что ремонт коснется участка от Сенной площади до набережной Обводного канала. Кроме того, специалисты проведут работы на трамвайных путях. Об ограничениях ведомство сообщит дополнительно.

Работы будут проводить до 30 июня.

Ранее мы сообщали о том, что в Курортном районе Петербурга скорректируют схемы дорожного движения.

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