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Програмисты нашли в Word опасный код, который способен заражать компьютеры
Сегодня, 12:32
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Rybka123
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Програмисты нашли в Word опасный код, который способен заражать компьютеры

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Отмечается, что пока данную проблему решить нельзя.

Программисты компании Cymulate обнаружили новую уязвимость Microsoft Word, благодаря которой на компьютер незаметно может попасть вирус. Об этом специалисты рассказали у себя на сайте. 

Как написали эксперты, суть уязвимости заключается в видеофайлах, встроенных в текстовый документ. Киберпреступники помещают в файл видео, взятое с любого интернет-ресурса, редактируют document.xml и меняют ссылку на видео. Через нее в браузере Internet Explorer загружается вредоносный код, который не анитивирусные программы не считывают. 

Отмечается, что пока данную проблему решить нельзя. Программисты рекомендуют пользователям избегать документов, содержащих встроенные видео.

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Фото: pixabay.com 
 

Теги: cymulate , word , вирус , программисты
Категории: Лента новостей Мировые новости

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