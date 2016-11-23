Программисты компании Cymulate обнаружили новую уязвимость Microsoft Word, благодаря которой на компьютер незаметно может попасть вирус. Об этом специалисты рассказали у себя на сайте.
Как написали эксперты, суть уязвимости заключается в видеофайлах, встроенных в текстовый документ. Киберпреступники помещают в файл видео, взятое с любого интернет-ресурса, редактируют document.xml и меняют ссылку на видео. Через нее в браузере Internet Explorer загружается вредоносный код, который не анитивирусные программы не считывают.
Отмечается, что пока данную проблему решить нельзя. Программисты рекомендуют пользователям избегать документов, содержащих встроенные видео.
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Фото: pixabay.com
Програмисты нашли в Word опасный код, который способен заражать компьютеры
Отмечается, что пока данную проблему решить нельзя.
Программисты компании Cymulate обнаружили новую уязвимость Microsoft Word, благодаря которой на компьютер незаметно может попасть вирус. Об этом специалисты рассказали у себя на сайте.