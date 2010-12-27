ГИБДД по ошибке простила россиянам более 5 млн автомобильных штрафов‍

Из-за ошибки ситсемы адреса многих водителей перепутались, либо просто потерялись.

Благодаря технической ошибке базы данных федеральной информационной системы ГИБДД, госавтоинспекция не смогла вынести штрафы примерно на 5,4 миллиона рублей. Об этом сообщает "Коммерсант".

Как пишет издание, ссылаясь на слова начальника службы Михаил Черников, ошибка возникла при передаче в ФИС данных из центров автоматической фиксации административных правонарушений, выносящих постановления. Из-за этого адреса многих водителей перепутались, либо просто потерялись, что привело к невозможности отправить им постановления о штрафе. По словам Черников, больше всего повезло автолюбителям из Москвы, на которую из-за рекордного количества камер приходится 25-30% всех регистрируемых нарушений.

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